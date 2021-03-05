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مكافآت مالية للملتزمين بالحجر الصحي في التشيك

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافق الرئيس التشيكي ميلوش زيمان على توقيع قانون يقضي بدفع 14 يورو لكل مواطن يبقى في منزله لمدة 14 يوماً.

وجاء هذا القرار في سبيل مساعدة الناس على تحمل الحظر الصحي الذي تفرضه البلاد بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، واقتراب نظامها الصحي من الانهيار.

حيث سيتم منح الملتزمين بالحجر الصحي 14 يورو بالإضافة إلى دفع 60% من راتب الموظف خلال فترة الحظر.

وقالت مصادر في التشيك إنّ العديد من التشيكيين المصابين بكورونا لم يكشفوا عن أسماء المخالطين لهم لكي لا يتسببوا بأذى مادي لهم.

يذكر أنّ التشيك تسجل حالياً أعلى معدل للإصابة بكورونا في الاتحاد الأوروبي حيث شهدت الأيام الماضية إصابة أكثر من 800 شخص لكل 100 ألف شخص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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