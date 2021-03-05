إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

أعلن الفنان التشكيلي حسين وهبة عن إصابة زميله توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور نشره على صفحته الرسمية في فيس بوك، ودعا متابعيه بالدعاء لصديقه بالشفاء.

من جانبه، قال الفنان توفيق عبد الحميد إنّ التحاليل لم تظهر إصابته بشكل قاطع، لكنّه يشعر منذ حوالي الأسبوع بأعراض فيروس كورونا، وبأنّه يتبع بروتوكول وضعه له شقيقاته الطبيبات.

وأكدّ توفيق عبد الحميد انتظاره نتيجة المسحة التي أجراها للتأكد من الإصابة، وقال إنّه لا يخرج من المنزل، ودخل في عزل صحي.

يذكر أنّ الفنان المصري غاب عن الساحة الفنية في السنوات ال10 الماضية بعدما شارك خلال مسيرته بمجموعة من الأعمال أبرزها حديث الصباح والمساء، أوان الورد، أين قلبي، قاسم أمين وغيرها.

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