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إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان التشكيلي حسين وهبة عن إصابة زميله توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور نشره على صفحته الرسمية في فيس بوك، ودعا متابعيه بالدعاء لصديقه بالشفاء.

من جانبه، قال الفنان توفيق عبد الحميد إنّ التحاليل لم تظهر إصابته بشكل قاطع، لكنّه يشعر منذ حوالي الأسبوع بأعراض فيروس كورونا، وبأنّه يتبع بروتوكول وضعه له شقيقاته الطبيبات.

وأكدّ توفيق عبد الحميد انتظاره نتيجة المسحة التي أجراها للتأكد من الإصابة، وقال إنّه لا يخرج من المنزل، ودخل في عزل صحي.

يذكر أنّ الفنان المصري غاب عن الساحة الفنية في السنوات ال10 الماضية بعدما شارك خلال مسيرته بمجموعة من الأعمال أبرزها حديث الصباح والمساء، أوان الورد، أين قلبي، قاسم أمين وغيرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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