قنوات البندقية تجف للمرة الثانية في 3 سنوات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مجموعة من الصور التي تظهر جفاف قنوات مدينة البندقية للمرة الثانية في 3 سنوات.

وظهرت في الصور القوارب الخشبية راسية على أراضٍ موحلة بدلاً من المياه الجارية في مشهد فطر قلوب عشاق مدينة العشاق.

وتسبب انخفاض معدل الأمطار في المدينة، حيث وصل منسوب المياه إلى حوالي 19 بوصة تحت مستوى سطح البحر وفق توقعات بانخفاض أكثر.

وبرر البعض هذا الانخفاض بظاهرة قمر الثلج ( القمر المكتمل لشهر فبراير) والتي تتسبب بأكبر قدر من التقلبات في المد البحري بالبندقية.

يذكر أنّ البندقية شهدت في العام 2018 انخفاض في منسوب المياه في القنوات لحوالي 26 بوصة تحت مستوى سطح البحري، في حين سجل العام 2008 الرقم القياسي في الانخفاض والذي وصل ل33 بوصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية