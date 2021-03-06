“5” أساليب عليك اتخاذها عند شراء الغذاء المصنع

يطرح المهندس علي موسى غريبة، من مكتب الإعلام والمعلومات الخدمية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية-بطرابلس- أهم الأساليب الصحيحة لشراء الأغذية المصنعة، التي يعرفها بالأغذية التي تعرضت إلي عمليات تصنيع معينة بغرض جعلها في صورة يمكن من خلالها سهولة نقلها أو تداولها أو تخزينها لفترات أطول.

ويشير “غريبة” إلى أنه عند شراء مثل هذه الأغذية علينا الانتباه إلى سلامة العبوة والتأكد من عدم وجود أي انتفاخ في أحد جوانبها وخلوها من الانثناءات والانبعاجات وبقع الصدأ وينصح بألا نشتري أي عبوة يظهر عليها أي تشوه مهما كان هذا التشوه بسيطا.

ويلخص المهندس التحذيرات في “5” نقاط هي :

1- معرفة اسم المنتج وعلامته التجارية والشركة والبلد المنتج.

2- التعرف علي تاريخ الإنتاج والانتهاء وهو مايسمي بتاريخ أو فترة الصلاحية ويفضل دائماً شراء المعلبات المنتجة حديثا، ويعتبر الانتباه إلى تاريخ الصلاحية أمر في غاية الأهمية لأن تناول بعض المعلبات المنتهية الصلاحية قد يؤدي إلى الوفاة.

3- لايتم شراء العبوات التي اقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء إذ أنه لو تركت فترة طويلة دون استهلاك يترتب علي ذلك خسارة قيمتها لانتهاء صلاحيتها.

4- التعرف علي مكونات العبوة الغذائية التي سوف تشتريها وقد تكون هذه المكونات مذكورة بالاسم “فاكهة، خضراوات، بقوليات، لحوم، دواجن، أسماك، دقيق توابل مواد مضافة “سكر، ملح، مكسرات، مادة حافظة، مواد ملونة، مواد مثبتة مواد مستحلبة” أو علي شكل نسب مئوية لمكونات مادة الغذاء من بروتينات ودهون وسكريات وفيتامينات وأملاح معدنية.. والتعرف علي مكونات المادة عند شرائها أمر ضروري وخصوصا للأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية أو الحساسية تجاه بعض مكونات المواد الغذائية، وقد تذكر القيمة التغذوية للمكونات وما تحتويه المادة الغذائية من سعرات حرارية.

5- أكثر مايهم المستهلك في هذا النوع من الغذاء هو نوع وتركيز بعض المواد الكيميائية التي قد تضاف إلى هذه الأغذيه المصنعة.. فماهي هذه المواد المضافة للأغذيه؟:

( هي مواد كيميائية تضاف للأغذية لعدة أغراض منها، حفظها من الفساد وإطالة عمرها مثل المواد الحافظة ومضادات الأكسدة، أو بغرض جعلها أكثر قبولاً للمستهلك، مثل الألوان والنكهات الصناعية والمحليات والملمعات.

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