أصالة نصري أكثر المطربات استماعاً في مصر والسعودية

تصدرت المطربة السورية أصالة نصري قائمة الفنانات الأكثر استماعا في مصر والسعودية وفقاً لإحصائية المنصة العالمية للبث الموسيقي “ديزر” التي أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل في الثامن من مارس من كل عام.

وذكرت المنصة العالمية للبث الموسيقي “ديزر” في بيان صحفي أن المطربات ” أصالة” و “أنغام” و”شيرين” في قائمة الفنانات الأكثر استماعا في مصر حيث جاءت أغاني “جابو سيرته” لأصالة، و”بحبك من زمان” لشيرين الأكثر استماعًا، وتصدرت الفنانات أصالة وأحلام وإليسا قائمة الأكثر استماعا في السعودية، وفي دولة الإمارات تصدرت الفنانة إليسا.

وستطلق “ديزر” ابتداء من 8 مارس الجاري، معلومات وإضافات قيّمة حول بعض القضايا المتعلقة بتمثيل المرأة في صناعة الموسيقى، إضافةً إلى حقائق مثيرة للاهتمام عن الفنانات، كما ستبث المنصة مجموعة جديدة من الأغاني والموسيقى الحصرية للمطربات وقوائم تشغيل خاصة للمساعدة في دعم الفنانات في اليوم العالمي للمرأة.

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