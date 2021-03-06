أفضل أجهزة فتح أبواب الجراج الذكية المُتاحة للشراء في 2021

يعد تثبيت واحداً من أفضل أجهزة فتح أبواب الجراج الذكية من الأمور الرائعة والمهمة وكذلك غير المكلفة لجعل استخدام الجراج أسهل وأكثر أماناً، حيث ستتيح لك هذه الأجهزة مراقبة باب الجراج الخاص بك والتحكم فيه من هاتفك وتوصيله بأجهزة المنزل الذكية الأخرى وأنظمة الأمان، الأجهزة التي سنذكرها في هذه القائمة تم تصميمها لفتح الأبواب غير الذكية في الوقت الحالي، ونظراً لأنه هناك العشرات من الأنواع والموجودة في السوق ففي هذا المقال سنتطرق إلى أفضل أجهزة فتح أبواب الجراج الذكية الموجودة حالياً في السوق.

أفضل أجهزة فتح أبواب الجراج الذكية لهذا العام:

1. Chamberlain MyQ-G0301

بدون مبالغة يعتبر هذا الجهاز واحداً من أفضل أجهزة فتح أبواب الجراج الذكية التي يمكنك الاعتماد عليها لتحويل باب الجراج الخاص بك من باب عادي إلى باب يفتح بطريقة ذكية، يتضمن هذا الجهاز مستشعر بالإضافة إلى محور يتصل بشبكة الواي فاي، وعندما ترسل أمراً باستخدام الهاتف الذكي، يتم ترحيله إلى المحور والذي ينتقل بعد ذلك إلى المستشعر الذي بدوره يقوم بتنشيط باب الجراج الخاص بك وفتحه، التطبيق الخاص بهذا الجهاز متاح لنظام التشغيل أندرويد وiOS وهو يتيح لك معرفة ما إذا كان الباب مفتوح أو لا وإمكانية إغلاقه أو فتحه عن بعد، بالإضافة أيضاً إلى إمكانية إقران التطبيق بمساعد جوجل والتحكم فيه من خلال الصوت، ولكن يجب أن تعلم أن التطبيق لا يعمل عبر المساعد الصوتي Alexa؛ يبلغ سعر هذه الجهاز 30 دولار تقريباً.

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2. Tailwind iQ3

يتميز هذا الجهاز بميزة فريدة، إذا كان لديك هاتف أندرويد فيمكنك استخدام اتصال البلوتوث الموجود في سيارتك لفتح وغلق باب الجراج الخاص بك بشكل تلقائي عند وصولك أو مغادرتك للمنزل، أما بالنسبة لمستخدمي آيفون فإنه يجب عليهم أن يقوموا باستخدام دونجل منفصل للتمتع بهذه الميزة، مع الأسف عملية تثبيت هذا الجهاز ليست بديهية بشكل كبير، ولذلك من الممكن أن تضطر إلى الاستعانة بفني لتركيبه كما هو الحال مع العديد من الأجهزة المشابهة، ولكن بخلاف ذلك فإن الجهاز بسيط جداً، ويتميز بالكثير من المميزات المختلفة، بالإضافة إلى أنه متوافق مع المساعد الصوتي لجوجل وأليكسا، يتضمن الجهاز أيضاً بعض الإصدارات المختلفة والتي لديها القدرة على العمل مع باب واحد أو أكثر، يبلغ سعر هذا الجهاز 34.99 دولار.

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3. NEXX GARAGE Remote Garage

يعتبر جهاز Nexx Garage من أفضل أجهزة فتح أبواب الجراج الذكية المتميزة أيضاً، وهو متوافق للاستخدام مع أليكسا أو المساعد الصوتي لجوجل، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن منح الإذن لعدة أشخاص للتحكم في هذا الجهاز من خلال التطبيق الخاص به، ويتيح لك التطبيق أيضاً معرفة متى تم فتح الباب ومن طرف من، كما أن الجهاز يحتوى على ميزة تسمى Just Drive وهي ميزة تقوم بتحديد الموقع الجغرافي الخاص بك لاكتشاف وقت وصولك إلى المنزل، وذلك لكي يقوم الجهاز بفتح الباب لك تلقائياً عند وصولك مما يجعل هذا الجهاز أحد الخيارات المفضلة بالنسبة للكثير من الأشخاص، يبلغ سعر الجهاز 73.95 دولار.

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4. Garadget

في حين أن معظم الأجهزة الأخرى تستخدم مستشعر يكتشف الحركة لمعرفة ما إذا كان باب الجراج الخاص بك مفتوحاً أم لا، إلا أن جهاز Garadget يستخدم الليزر الذي يستخدم علامة تبويب عاكسة تقوم بتثبيتها على الباب الخاص بك، وبالرغم من تطور هذه التقنية إلا أنها معقدة بعض الشيء أثناء التركيب حيث يتعين عليك محاذاة الليزر بدقة، يمنحك أيضاً التطبيق الخاص بهذا الجهاز العديد من التنبيهات إذا كان بابك مفتوحاً أو إذا ظل مفتوحاً لفترة طويلة، بالإضافة أيضاً إلى أن التطبيق يعمل مع الأوامر الصوتية الخاصة بأليكسا أو مساعد جوجل أو SmartThings ويبلغ سعر هذا الأخير 89 دولار.

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5. Genie Aladdin Connect

الجهاز الأخير في قائمتنا تابع لشركة متواجدة في السوق منذ فترة طويلة، ويحتوي على مستشعر يمكنه التحكم فيما يصل إلى ثلاثة أبواب مختلفة وهذا ما يجعله أحد أفضل أجهزة فتح أبواب الجراج الذكية الموجودة حالياً، بالإضافة إلى أنه يمكنك إضافة ما يصل إلى 19 مفتاح افتراضي لمنح الأخريين إمكانية الوصول والتحكم في باب الجراج، يعمل التطبيق الخاص بالجهاز أيضاً بالأوامر الصوتية عبر أليكسا أو مساعد جوجل كما أنه يعمل مع منصة SmartThings الخاصة بشركة سامسونج، يمكنك أيضاً إعداد نظام تتبع جغرافي بحيث تفتح أبواب الجراج تلقائياً عند وصولك، يبلغ سعر هذا الأخير 55.64 دولار.

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