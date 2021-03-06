هل تعيش عليه كائنات؟!.. رصد كوكب جديد مُشابه للأرض

أظهرت دراسة حديثة، وجود كوكب جديد على مسافة نحو 26 سنة ضوئیة، من كوكب الأرض، ويتميز بسمات تشابه كثيرًا الخصائص التي يتمتع بها كوكب الأرض، وسط توقعات بإمكانية وجود أشكال للحياة عليه.

ووفق موقع “سبيس”، فقد كشفت الدراسة أن هذا الكوكب الذي حمل اسم “غلیس 486 ب” يتميز بوجود غلاف جوي مشابه لكوكب الأرض.

ويعتبر هذا الكوكب أكبر بحوالي 1,3 مرة مقارنة بكوكبنا، كما أنه أثقل بمعدل 2,8 مرة.

ومن الخصائص البارزة لـ”غلیس 486 ب” أنه يسطع بشكل كبير، ويقترب من النجم التابع له بشدّة، ويقوم بإكمال دورة واحدة حوله بمعدل يوم ونصف اليوم من أيام الكرة الأرضية، ومن ثمّ فهو حارّ الأجواء، وتصل درجة الحرارة عليه إلى 430 درجة مئوية.

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