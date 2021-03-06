بالصور.. اجعلي الأسود “تاج أناقتك” ونسّقيه مثل “أبرار سبت”

يبدو أن اللون الأسود هو المفضّل لدى الممثلة والمغنية البحرينية أبرار سبت، وهي تجيد تحويله إلى لون للأناقة بدلاً من الحداد، وهكذا تنسّق قطعه مع قطع أخرى تزيده فخامةً.

إليك بعض أفكارها التي يمكن أن تساعدك على جعل هذا اللون؛ تاج أناقتك أنت أيضًا.

اختارت الفنانة أن تُضيف إلى الأسود اللون البني وفعلت هذا بذكاء، فقد أضافت إلى تنورة جلدية مع كسرات باللون الأسود قميصًا بتصميم أنيق بنقشة جلد الفهد باللونين الأسود والبيج، وأكملت المظهر بحقيبة مميزة باللون البني مع نقوشات باللون البيج.

لا تتردد الفنانة في اعتماد المظهر الكاجوال في بعض الأحيان؛ إلا أنها تحرص على أن تضيف إليه لمسة أنيقة، ولهذا نسّقت كنزة ولاغينغ بتصميم بسيط باللون الأسود مع سترة دون أكمام من الفرو، تجمع في ألوانها تدرّجات البني، وأضافت إلى الإطلالة حذاءً مريحًا باللون الأسود أيضًا.

يتبين من خلال الكثير من الصور التي تنشرها “أبرار” على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”؛ أنها تحبّ المزج بين اللونين البني والأسود، وهو ما لا تتقنه الكثيرات؛ ولهذا اعتمدت هذه المرة مظهرًا كاملاً باللون الأسود مع لمسات من البني، ظهرت في أكمام السترة كما في الحقيبة، لاحظي أناقتها.

لا تكتفي الممثلة والمغنية بالتنسيق بين البني والأسود؛ بل إنها تحرص على إضاءة اللون الأخير من خلال تنسيقه مع اللون الأبيض، وهذا ما يظهر واضحًا في هذا المظهر، حيث اعتمدت إطلالة عملية وأضافت قميصًا أبيض إلى سروال من القماش، وحذاءً أنثويًا باللون الأسود.

لا تخلو خزانة أبرار سبت من الألوان، ويبدو هذا واضحًا في هذه الإطلالة العصرية، وهي تتألف من سروال جينز باللون الأسود وكنزة وسترة يطغى عليهما اللون الأحمر. ما رأيك؟ هل يليق بك؟

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