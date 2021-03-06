تطبيق أرزاق بلس – أكبر سوق في السعودية لبيع و شراء المواد الغذائية لأصحاب المشاريع والأسر المنتجة!

هل أنت صاحب مشروع وتمتلك فندق أو مطعم أو مقهى أو أي مشروع صغير أو متوسط؟ هل تبحث عن طريقة لشراء كل احتياجاتك الأولية من المواد الغذائية بضغطة زر من كافة البرندات العالمية والمحلية؟ تطبيق أرزاق سوف يلبي لك طلباتك بكل سهولة وسيوفر لك إمكانية شراء كل ما تحتاجه بضغطة زر بأنسب الأسعار وبدون وسطاء مع توصيل مبرد ومجمد وجاف وفق ما يحتاجه طلبك ولكل مناطق ومدن السعودية.

تطبيق أرزاق بلس يورد منتجات الغذائية العالمية اللازمة للمقاهي والمطاعم والفنادق ومشاريع الأسر المنتجة وعمل الكيك والمخبوزات والمأكولات السريعة والأجبان الأوروبية وجميع انواع الباستا والصلصات.

يورد تطبيق أرزاق بلس منتجات أكثر من 100 علامة تجارية شهيرة في مجال إنتاج المواد الغذائية من المورد مباشرة دون وسيط مثل: هينري ويلنج وجالباني و لورباك وماكين و يونيليفر ومونين وايلي وهيرشي وغير الكثير.

بالإضافة إلى أن أرزاق بلس يعمل على تلبية احتياجات كل منزل من مقاضي، لحوم، اسماك ، أغذية صحية وغيره من مصادر متنوعة و مختصة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.

من جهة أخرى، يعتبر تطبيق أرزاق بلس بوابة و مصدر دخل لأصحاب المشاريع الغذائية الصغيرة لعرض و بيع منتجاتهم من خلال المنصة و الاستفادة من العديد من المميزات التي يوفرها لهذه الفئة.