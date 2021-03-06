بروفايل| واصف الخويلدي يحكي عن السلام وجاك نيكلسون والمتنبي

الاسم: واصف الخويلدي

مواليد: 1988

طفولتك:

قضيتها في طرابلس، تحديدًا سوق الجمعة

المدرسة: الشهيد على نويضه و أحمد كارة

الهواية: رياضة رفع الأثقال، التمثيل، المطالعة، والسباحة

تعليمك:

حاصل على دبلوم عالي تقنيات فنون

شعبة / السيناريو والإخراج

أيضًا دبلوم عالي برمجيات حاسوب

وظيفتك:

مخرج وممثل

كم عدد أصدقائك المقربين:

اثنان فقط

متزوج أم أعزب:

متزوج

الصورة التي تتمنى أن يضعها الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي:

السلام والتسامح بين أبناء بلادي

أشخاص تتمنّى أن يكونوا ضمن أصدقائك، شعراء، سياسيون، علماء، أو غيرهم، ليس مهمًا أن يكونوا من ليبيا، أو خارجها، بإمكانك إدراج أي شخصية تاريخية ولها اسم؟

خليفة التليسي، جاك نيكلسون، وجوني ديب

البوست أو التغريدة “المنشور”، الذي ترغب في كتابته ولكنك تردّدت في كتابته؟

أنا لا أتردّد في كتابة أي شيء يُعبّر عما في داخلي.

أهمّ قصيدة بالنسبة لك؟

قصيدة للمتنبي “على قدر أهل العزم”

على قدر أهل العزم تأتي العزائم ..

وتأتي على قدر الكرام المكارم

وتعظم في عين الصغير صغارها..

وتصغر في عين العظيم العظائم

هل أصبح العالم الافتراضي عالمًا حقيقيًا أو العكس..؟ “اختياري”

من وجهة نظري؛ مستحيل أن يصبح العالم الافتراضي عالمًا حقيقيًا؛ لعدة أسباب يطول الحديث فيها.

لعبتك المفضلة؟

Clash Royale

شخصية تتمنى أن تصل إلى رئاسة ليبيا؟

لا توجد شخصية محددة، فقط أن تكون تخاف الله.

أخيرًا “عطاء دون وعد، خير من وعد دون وفاء”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية