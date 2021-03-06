ما هي ميزة الصوت المكاني في سماعات AirPods Pro و AirPods Max ؟ وكيف تستفيد منها؟

سماعات ابل AirPods Pro و AirPods Max تتمتع بميزة الصوت المكاني Spatial Audio التي تعطي للمستخدم تجربة صوت مميزة. فما هي تلك الميزة وكيف يمكن أن يستفيد منها المستخدم؟

ما هي ميزة الصوت المكاني؟

ميزة الصوت المكاني Spatial Audio هي ميزة حصرية في سماعات AirPods Pro و AirPods Max تتيح للمستخدم الاستمتاع بتجربة صوت محيطي مجسم قادم من جميع الاتجاهات مشابهة لما تقدمه الأنظمة الصوتية داخل السينما.

تعمل هذه الميزة من خلال التتبع الديناميكي للرأس بواسطة السماعات ومقارنة البيانات القادمة من حساسات الايفون والايباد كالجيروسكوب وحساس التسارع للحفاظ على استمرارية الصوت المكاني أثناء تشغيل مقاطع الفيديو والأفلام.

متطلبات تشغيل ميزة الصوت المكاني Spatial Audio

الميزة موجودة فقط في سماعات AirPods Pro و AirPods Max لكنك أيضاً في حاجة إلى هواتف ايفون وأجهزة ايباد متوافقة مثل:

iPhone 7 فما أحدث.

iPad Pro‏ (الجيل الثالث) فما أحدث.

iPad Air (الجيل الثالث) فما أحدث

iPad (الجيل السادس) فما أحدث.

iPad mini (الجيل الخامس).

مطلوب أيضاً تثبيت نظام تشغيل iOS 14 على الايفون و iPadOS 14 على الايباد، أو أي إصدار لاحق أحدث.

تفعيل ميزة الصوت المكاني في سماعات AirPods

قم بالذهاب إلى “الإعدادات Settings ” > ثم Bluetooth. ابحث عن AirPods Pro أو AirPods Max في قائمة الأجهزة. اضغط على أيقونة “معلومات” بجوار السماعات. تأكد من تفعيل خيار “الصوت المكاني Spatial Audio” كما هو موضح بالصورة.

التطبيقات الداعمة لميزة الصوت المكاني

ما يتبقى لنا الآن هو استخدام تطبيقات تدعم خاصية الصوت المكاني، وحتى توقيت كتابة المقالة فإن التطبيقات الداعمة هي:



Air Video HD

Apple’s TV app

Disney+

FE File Explorer

HBO Max

Hulu

Plex

Peacock

Discovery+

Paramount+

Vudu

أشهر التطبيقات الغير داعمة لميزة الصوت المكاني حتى الآن:

Netflix

YouTube

Vimeo

VLC

Amazon Prime Video

نلاحظ أن أشهر تطبيقات تشغيل الوسائط المتعددة غير متوافقة معها حتى الآن، لكن من المتوقع أن تدعم تلك التطبيقات ميزة الصوت المكاني Spatial Audio مع تحديثات لاحقة خلال العام الجاري، وسوف نقوم بتحديث القائمة السابقة حال حدوث ذلك.