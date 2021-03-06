الظهور الأول عالميًا لهاتف جالكسي A52 المنتظر يكون على متجر سعودي – إليك التفاصيل

حتى يومنا هذا لم تكشف سامسونج رسميًا عن هاتف جالكسي A52 المتوسّط، هذا بالرغم من أن هذا الهاتف متوقّع له نجاح كبير نظرًا للفئة التي ينافس فيها بقوة، ونظرًا لمواصفاته المسرّبة والتي تؤهله ليكون هاتف جذّاب جدًا، واليوم وقبل أي بلد في العالم، ظهر الهاتف رسميًا في متجر في المملكة العربية السعودية، وهي مكتبة جرير!

مواصفات ومميزات هاتف جالكسي A52

الهاتف قادم مع شاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع سوبر أموليد بدقة 1080*2400 وذلك طبقًا للمواصفات التي ظهرت رسميًا على ذاك المتجر، هذا في حين أن تردد الشاشة لم يتم تأكيده للأسف، لكن من المتوقع أن يأتي الهاتف مع تردد 120 هيرتز، لتكون واحدة من أهم مميزاته على الإطلاق، ويميزه أيضًا دعمه لمقاومة المياه والغبار وقبوله لذاكرة خارجية حتى 1 تيرابايت!

سيقدّم الهاتف معالج سنابدراجون 750G وهو معالج مميز بالطبع داعم لشبكات الجيل الخامس، إلى جانب ذواكر 128 / 8 جيجابايت، وقد تتوفر خيارات أخرى لاحقًا، أما من ناحية الكاميرات فلدينا هنا كاميرا رئيسية 64 ميجابيكسل قادرة على تصوير الفيديو 4K، إلى جانب كاميرا واسعة 12 ميجابيكسل، كاميرا ماكرو 5 ميجابيكسل وكاميرا عمق Depth بنفس الدقة 5 ميجابيكسل.

سيقدّم هاتف جالكسي A52 5G بطارية بسعة 4,500 ملي أمبير تدعم الشحن بقدرة 25 واتّ، وبهذا تكون البطارية وسرعة شحنها ممتازين، لكن السيء هنا هو عدم وجود منفذ سماعات 3.5 مللي متر، ولا يوجد دعم لتقنية NFC.

حسب التسريب من مكتبة جرير، الهاتف قادم في مقابل 1650 ريال سعودي، وهو ما يوازي 440 دولار أمريكي تقريبًا، يُذكر أن هناك إصدار يدعم 4G فقط، لكن لا توجد معلومات عنه بعد.