ليبيا الـ73 عالمياً والتاسعة عربياً في وفيات كورونا

احتلت ليبيا المرتبة الـ73 عالمياً في عدد الوفيات بفيروس كورونا، بحسب إحصائيات موقع “وورلد ميترز”، الذي يعتمد الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارات الصحة في بلدان العالم.

وتحتل ليبيا المرتبة الـ9 عربيا من حيث الوفيات بتسجيل 2,236 حتى تاريخ الـ6 من مارس الحالي.

ووفق الإحصائية، جاءت مصر في المرتبة الـ34 عالميا من حيث الوفيات، والثانية عربياً، بواقع 10,916 وفاة، وتونس الـ40 عالميا والرابعة عربياً بـ8,130 وفاة، والجزائر الـ8 عربياً والـ67 عالميا بواقع 3,007 وفاة.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في آخر إحصائية له، الجمعة، تسجيله 137482 حالة في ليبيا في تعداد الإصابات التراكمي لفيروس كورونا.

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