رحيل الفنانة سوسن ربيع أهم نجمات المسرح المصري

فُجِعَ الوسط الفني المصري برحيل الفنانة المصرية سوسن ربيع عن عمرٍ يناهز 59 عاماً.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، دون أن تكشف عن أسباب وفاتها أو موعد التشييع والعزاء. كما نعى عدد من الفنانين المصريين الفنانة الراحلة، وتمنوا لها الرحمة والمغفرة.

وتعد الفنانة المولودة يوم 7 يونيو 1962 من أهم نجمات المسرح، حيث بدأت حياته الفنية فيه قبل أن تدخل مجال الدراما، وتبدأ بالظهور على التلفاز.

واشتهرت سوسن ربيع بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس في مسرحية “إنّها حقاً عائلة محترمة”، بالإضافة لدورها في مسلسل برج الحظ.

يذكر أنّ النجمة المصرية قدمت خلال مسيرتها مجموعة من الأعمال نذكر منها مسرحية مجانين فوق العادة، عمر بن العزيز، الباحثة والناس والفلوس، وأدركني يا دكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون.

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