مرض خرف الأطفال.. الأعراض وطرق العلاج

أكدّ البروفيسور الألماني هايموت أموران خطورة خرف الأطفال على حياتهم، وقال إنّ هذا المرض المعروف عالمياً باسم Neuronal ceroid lipofuscinosi (الداء الليبوفوسيي السيرويدي العصبي) يعد من الأمراض الوراثية التي تحدث نتيجة خلل جيني يتسبب بموت الخلايا العصبية بشكل متزايد.

وحدد الطبيب الألماني أعراض هذا المرض بتراجع القدرة على الإبصار، والتفكير، والكلام، بالإضافة لمعاناة الطفل من نوبات صرع.

وأشار إلى أنّ هذا المرض يجعل الأعضاء تفشل في أداء وظائفها الحيوية، وهذا ما يؤدي لوفاة معظم المصابين به قبل إكمالهم لسن الـ30.

وأوضح الطبيب الألماني صعوبة اكتشاف المرض مبكراً، لأنّه تشخصيه يستغرق وقتاً طويلا، وقال إنّ الشفاء منه غير ممكن، ولكن يمكن تخفيفها من خلال الأدوية.

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