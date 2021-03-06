آبل تطلق ميزة طال انتظارها

استجابت شركة آبل أخيراً لدعوات المستخدمين وأطلقت ميزة جديدة تساعد على نقل الصور من آي كلاود إلى صور جوجل بكل سهولة.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين إمكانية تنزيل الصور على أجهزتهم قبل نقلها إلى خدمة جوجل بشكلٍ يدوي.

وأوضحت آبل بأنّ الميزة الجديدة تعمل بطريقة بسيطة، حيث يمكن للمستخدم عند تسجيل الدخول الذهاب لخيار نقل نسخة من الملفات، ثم تحديد نوعية الملفات المراد نقلها سواءً أكانت صور أو فيديو، لتظهر بعدها رسالة تخيرهم تسجيل الدخول لصور جوجل لنقل بياناتهم، لتتم بعدها عملية النقل بشكل تلقائي وخلال عدة دقائق.

وأشارت آبل إلى أنّ عملية النقل تتطلب توثيق حساب آي كلاود بخاصية التحقق بخطوتين، وأن يمتلك المستخدم مساحة كافية على صور جوجل.

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