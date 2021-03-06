وعاء صيني يجلب ثروة لأميركي محظوظ

سيشهد دار سوذبيز للمزادات يوم 17 مارس الجاري مزاداً علنياً لبيع وعاء خزفي صيني كان قد اشتراه رجل أمريكي لم تكشف هويته بـ35 دولارا أمريكي من سوق الأغراض المستعملة في ولاية كونيتيكت شمال أميركا.

وتفاجأ المشتري بأنّ القطعة التي اشتراها أثرية ويعود تاريخها للقرن الـ15، وبأنّها رسمت وقدمت لبلاط الإمبراطور يونجل ثالث الأباطرة من سلالة مينج.

من جانبها قالت رئيسة قسم الفنون الصينية في دار سوذبير أنجيلا ماكاتير، إنّ شكل الوعاء المميز يجعله في خانة الأندر في العالم، وأكدّت وجود 5 نسخ أخرى منه تايبيه، طهران، ولندن.

يذكر أنّ المزاد سيشهد مجموعة من الأشخاص المهتمين بهذه المقتنيات الأثرية بالإضافة إلى بعض المؤسسات، ومن المتوقع أن يباع بسعر يتراوح ما بين 300 ألف و500 ألف دولار أمريكي.

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