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وعاء صيني يجلب ثروة لأميركي محظوظ

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيشهد دار سوذبيز للمزادات يوم 17 مارس الجاري مزاداً علنياً لبيع وعاء خزفي صيني كان قد اشتراه رجل أمريكي لم تكشف هويته بـ35 دولارا أمريكي من سوق الأغراض المستعملة في ولاية كونيتيكت شمال أميركا.

وتفاجأ المشتري بأنّ القطعة التي اشتراها أثرية ويعود تاريخها للقرن الـ15، وبأنّها رسمت وقدمت لبلاط الإمبراطور يونجل ثالث الأباطرة من سلالة مينج.

من جانبها قالت رئيسة قسم الفنون الصينية في دار سوذبير أنجيلا ماكاتير، إنّ شكل الوعاء المميز يجعله في خانة الأندر في العالم، وأكدّت وجود 5 نسخ أخرى منه تايبيه، طهران، ولندن.

يذكر أنّ المزاد سيشهد مجموعة من الأشخاص المهتمين بهذه المقتنيات الأثرية بالإضافة إلى بعض المؤسسات، ومن المتوقع أن يباع بسعر يتراوح ما بين 300 ألف و500 ألف دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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