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تمساح يبتلع طفلاً رغم شجاعة الأب.. صورة

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت قرية كاليمانتان الإندونيسية حادثةً مؤسفةً للغاية، حيث افترس تمساح طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات أثناء وجوده في رحلة صيد مع والده.

وقال الأب إنّ ابنه الراحل ديماس مولكان كان يصطاد معه على شاطئ النهر قبل أن يفاجئ بابتعاده عن الشاطئ وبمهاجمة التمساح له.

وحاول الأب إنقاذ ابنه، حيث هاجم التمساح وقام بضربه عدة مرات لكي يفلت الطفل، لكنّ التمساح غاص بالطفل للأعماق حيث قام بافتراسه.

وبعد فشله في إنقاذ ابنه بدأ الأب بالبحث عن التمساح، حيث استطاع اصطياده بمساعدة سكان قرية موارا بنغالون، واستخرج جثة ابنه من داخله وقام بدفنها.

يذكر أنّ إندونيسيا تشهد بين الحين والآخر وقوع ضحايا من البشر نتيجة هجمات التماسي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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