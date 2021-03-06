ZTE تطلق هاتفين مميزين يدعمان الجيل الخامس

كشفت شركة ZTE الصينية عن هاتفين جديدين بمواصفات جيدة ويدعمان شبكات الجيل الخامس أطلقت عليهما Red Magic6، وRed Magic6 Pro.

وسيعمل الهاتف Red Magic6 بمعالج Snapdragon 888، ومعالج رسوميات أدرينو 660، ونظام تشغيل واجهة المستخدم Red Magic 4.0 القائمة على نظام أندرويد 11.

وزودّت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، ومعدل تحديث 165 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، وتدعم تقنيات الشحن Power Delivey 3.0، وQuick Charge 4، واي فاي وبلوتوث.

أما الهاتف Red Magic6 Pro فسيعمل بنفس المعالج ونظام التشغيل ومعالج الرسوميات، وحجم الشاشة الموجودين في الهاتف السابق.

ويكمن الاختلاف بين الهاتفين بسعة الذاكرة الداخلية التي ستأتي سعة 128،256، و512 غيغا بايت، وسعة الذاكرة العشوائية التي ستأتي بسعة، 8، 12، و16 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الجهازين الجديدين يوم 11 مارس الجاري بسعر يتراوح ما بين 587 و680 دولار بالنسبة للهاتف Red Magic6 و680 و1020 دولار بالنسبة للهاتف Red Magic6 Pro.

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