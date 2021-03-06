بمناسبة يوم المرأة العالمي.. صابرين تعلن بطولتها الأولى

نشرت الفنانة المصرية صابرين البوستر الرسمي لحكاية مالناش إلّا بعض والتي تعد البطولة الأولى للنجمة المصرية في الدراما.

وحرصت النجمة المصرية على بث الحكاية والتي تعدّ الحكاية الأولى من مسلسل “ورا كل باب حكاية” بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وشهد السبت عرض الحلقة الأولى من الحكاية المؤلفة من 5 حلقات وستتناول مجموعة من القضايا والمشاكل والهموم التي تعاني منها المرأة العربية والمصرية، حيث ستظهر صابرين بدور ربة منزل تجاوزت سن الـ40.

وحكاية مالناش إلّا بعض من تأليف باهر دويدار، وإخراج سميح النقاش، وبطولة صابرين، محمد جمال، جيهان خليل، محمد نجاتي، عابد عنّان وغيرهم.

يذكر أنّ صابرين بدأت بتصوير مشاهدها في مسلسل زي البيت الوقف والذي ستشارك فيه في الموسم الرمضاني ا

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