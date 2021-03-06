أوبو تطلق هاتف A94 بكاميرا رباعية وبطارية قوية

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتفٍ جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه OPPO A94.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P95، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة ColorOS 11.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة ودقة عرض Full HD، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4310 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، واي فاي، وبلوتوث، منفذ USB-C، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الهاتف الجديد ولا موعد طرحه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية