كرواتيا تنعى أكبر معمريها

نعت كرواتيا جوسيب كرسول الذي يعدّ أكبر معمر في البلاد، والذي توفي عن عمرٍ يناهز 109 أعوام بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.

وقالت مصادر مقربة من الجندي الذي شارك في الحرب العالمية الثانية بأنّه توفي بشكل طبيعي في منزله الواقع في بلدة سيلتشي الساحلية الواقعة على البحر الأدرياتيكي جنوب شرق رييكا.

وكان المعمر الراحل يعمل كبحارٍ قبل الحرب العالمية الثانية، وبعد دخول القوات الأمريكية تطوع للخدمة معها.

ونجا جوسيب كرسول من معركة إيو جيما التي جرت في المحيط الهادئ في الفترة ما بين 19 إلى 25 مارس 1945 لأنّه كان أحد أفراد المشاة البحرية.

يذكر أنّ كرسول حصل على الجنسية الأمريكية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وانتقل للعيش فيها حيث عمل كمهندسٍ للاتصالات قبل أن يعود لبلاده قبل 10 سنوات ليقضي فيها آخر سنوات حياته.

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