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“4” طرق مثالية لتخزين اللحوم بطريقة سليمة

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يقلل تخزين اللحوم بشكل خاطئ من جودتها و يفقدها قيمتها الغذائية ، ويحولها من لحوم صحية للحوم فاسدة، تضر بصحة المستهلك، لذلك يجب اتباع خطوات أربع لحفظ اللحوم بالطريقة المُثلى.

-عدم غسل اللحوم قبل التخزين لمنع نمو البكتريا .. والاكتفاء بإزالة الشوائب فقط قبل وضعها في الفريز أو المجمدة.

-إغلاق أكياس اللحوم جيداً مع الضغط عليها لإخراج الهواء منها واستخدام الاكياس النايلون المخصصة لتخرين داخل الفيريز او المجمدات.

-عدم تخزين اللحمة المطبوخة في الثلاجة لأكثر من “3” أيام، لتفادي نمو بكتيري سيعرضها للفساد  على عكس تجميدها في الفريزر الذي سيحافظ على صلاحيتها حوالي “3” شهور.

-عدم فك اللحوم المجمدة عن طريق وضعها في درجة حرارة الغرفة لأن ذلك يؤثر على جودة اللحم ومذاقه ويسبب نمواً للبكتريا فيما فك اللحوم بالطرق الصحية يتم بوضعها في الثلاجة لمدة “24” ساعة أو عن طريق الفك بالمياه الباردة الجارية أو عن طريق الميكرويف أو في الطبخ المباشر.

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المصدر:
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
إعداد المهندس أبوبكر مروان
رئيس وحدة الرقابة سوق الجمعة-طرابلس

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • صرح بعض المشايخ المسلمين في بعض خطابات المساجد والحلقات الدينية الاسلامية ان ما يحدث في بيت الله الحرام منافي للشرع والتعاليم الدينية – حيث ان منع والصد عن السبيل للحج والعمرة الى بيت الله في مناسك العمرة والحج – ليس لها علاقة بمرض كورونا او غيره –
    انما لمنع المسلمين في الدول الاسلامية من قضاء ركن من ركاءز الاسلام الاي فرضت على المسلمين –
    وان بهذا المنع والصد عن زيارة بيت الله الحرام ينشر الفساد في الارض – وتكثر به الخباءث في المجتمعات –
    “- حيث يحلل الحرام وتمنع الخيرات ”
    وأن هناك دول عربية اصبح شبابها في غير وعي بدينهم وهناك شابات خليجيات أعلنوا الردة عن الاسلام واعتنقوا اليهودية – وهذا لم يحدث الا بسبب منع زيارة بيت الله الحرام واداة مناسك الفراءض هناك كما هو معلوم
    وان من الضروري ان يتقدم المسلمون بوثيقة موحدة في دول العالم الاسلامي لفتح مناسك العمرة والحج الى بيت الله –
    حتى يتم إظهار النور وترك الخباءث والمحرمات وخاصة في الأشهر التي تسبق شهر رمضان العظيم والأشهر التي بعده –
    وأنه من الإجحاف والخطاء ترك بيت الله الحرام دون زيارته لأداة القراءة والفراءض والصلاة داخل الحرم والشعائر الدينية الملزمة على كل المسلمين القادرين على أداءها –
    اللهم أني بلغتكم فاشهد –

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  • ياكلون اللحم الحلال الاسلامي – وينعتون المسلمين بالمتخلفين والأوساخ والارهابيين …!!!
    ” حتى يحول بينهم وبين ما يشتهون” –

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