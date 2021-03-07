“4” طرق مثالية لتخزين اللحوم بطريقة سليمة

يقلل تخزين اللحوم بشكل خاطئ من جودتها و يفقدها قيمتها الغذائية ، ويحولها من لحوم صحية للحوم فاسدة، تضر بصحة المستهلك، لذلك يجب اتباع خطوات أربع لحفظ اللحوم بالطريقة المُثلى.

-عدم غسل اللحوم قبل التخزين لمنع نمو البكتريا .. والاكتفاء بإزالة الشوائب فقط قبل وضعها في الفريز أو المجمدة.

-إغلاق أكياس اللحوم جيداً مع الضغط عليها لإخراج الهواء منها واستخدام الاكياس النايلون المخصصة لتخرين داخل الفيريز او المجمدات.

-عدم تخزين اللحمة المطبوخة في الثلاجة لأكثر من “3” أيام، لتفادي نمو بكتيري سيعرضها للفساد على عكس تجميدها في الفريزر الذي سيحافظ على صلاحيتها حوالي “3” شهور.

-عدم فك اللحوم المجمدة عن طريق وضعها في درجة حرارة الغرفة لأن ذلك يؤثر على جودة اللحم ومذاقه ويسبب نمواً للبكتريا فيما فك اللحوم بالطرق الصحية يتم بوضعها في الثلاجة لمدة “24” ساعة أو عن طريق الفك بالمياه الباردة الجارية أو عن طريق الميكرويف أو في الطبخ المباشر.

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المصدر:

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

إعداد المهندس أبوبكر مروان

رئيس وحدة الرقابة سوق الجمعة-طرابلس

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