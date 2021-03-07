أول تغريدة في تويتر.. يعرضها “جاك دروسي” في المزاد العلني

(رويترز) –

عرض رئيس شركة تويتر وأحد مؤسسيها “جاك دورسي” أول تغريدة بالمنصة على الإطلاق وهي : “أسست منصة تويتر للتو”، التي نشرها على حسابه في شهر مارس من عام 2006 م، للبيع باعتبارها توقيعاً رقمياً فريداً من نوعه وقام “دروسي” بعرضه هذا على موقع لبيع التغريدات النادرة بصفتها “رموز غير قابلة للاستبدال”.

وتلقت تغريدة “دورسي” على عروض بلغت 88888 دولاراً خلال دقائق من نشره تغريدة برابط البيع بموقع “فاليابلز باي سنت” يوم الجمعة، فيما تشير عروض قديمة للتغريدة إلى أنها طُرحت للبيع في ديسمبر الماضي لكنها حظيت باهتمام أكثر بعد تغريدة دورسي الأخيرة.

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