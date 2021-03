حديقة سان دييغو الأمريكية للحيوانات تُلقح القردة ضد كورونا

تلقى عدد من القردة في حديقة الحيوانات في مدينة سان دييغو الأميركية لقاحا مضادا لفيروس كورونا صمم خصيصاً للحيوانات، مما جعلها أول رئيسيات غير بشرية تُلقّح ضد كورونا المستجد، حسب ما أفاد مسؤولو الحديقة عبر “تويتر”.

وكانت قردة غوريلا في هذه الحديقة الواقعة في جنوب كاليفورنيا، وهي واحدة من أكبر حدائق الحيوانات في العالم، أصيبت بفيروس كورونا في مطلع شهريناير الفائت، فأخضعت للحجر الصحي بعد ظهور الأعراض عليها. وفقا لفرانس برس.

وكانت هذه أول حالة معروفة لانتقال الفيروس بشكل طبيعي إلى القردة الكبيرة. وتعافت الحيوانات منذ ذلك الحين.

وفي الشهر التالي، تلقت 4 قرود أورانغ أوتان و 5 قرود من البونوبو في حديقة الحيوانات في سان دييغو جرعتين من لقاح تجريبي طورته الشركة المتخصصة “زويتيس”.

ومن بين الحيوانات التي تلقت اللقاح التجريبي انثى الأورانغ أوتان كارن التي كانت عام 1994 أول كائن غير بشري تجرى له عملية قلب مفتوح.

وأظهرت الدراسات أن أنواعاً معينة من الرئيسيات يمكن أن تصاب بالفيروس المسؤول عن كورونا المستجد.

ولدى البشر والرئيسيات الأخرى جينوم متشابه جداً، إذ تشترك الغوريلا مع البشر في نحو 98% من حمضها النووي. وفي إفريقيا ، أهلك فيروس إيبولا قردة شمبانزي وغوريلا.

