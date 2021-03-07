تشقق الجلد حول الأظافر: معلومات تهمك

إن تشقق الجلد حول الأظافر تعدّ مشكلة مزعجة لدى العديدين خصوصًا في فصل الشتاء، فما هي أسبابها وكيف يمكن التخلص منها؟

غالبًا ما يحدث تشقق الجلد حول الأظافر نتيجة للعوامل المختلفة وقد يسبب ذلك أعراض أخرى مصاحبة لهذه التشققات. فما هي أسباب هذه التشققات؟ وكيف يمكن علاجها؟ تابع المقال لتعرف أكثر:

أسباب تشقق الجلد حول الأظافر

فيما يأتي أهم الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى ظهور تشقق الجلد حول الأظافر:

1. التعرض للعوامل البيئية المختلفة

من أهم المسببات لمشكلة تشقق الجلد حول الأظافر هي التعرض للعوامل البيئية المختلفة، مثل تغيير الفصول خصوصًا فصل الشتاء الذي يساهم وبشكل كبير في جفاف البشرة.

2. التعرض للمواد الكيميائية

إن تعريض اليدين باستمرار للمواد الكيميائية المختلفة الموجودة داخل الصابون والمنظفات أو طلاء الأظافر يؤدي إلى زيادة حساسية الجلد مسببًا التشققات حول الأظافر.

من الجدير بالذكر بأن المواد، مثل المستحضرات الخاصة بإزالة طلاء الأظافر والتي تحتوي على مادة الأسيتون أو استخدام القفازات المصنوعة من اللاتيكس يؤدي أيضًا إلى حدوث التشققات.

3. الإصابة بالالتهابات

عند حدوث التشققات حول الأظافر بشكل مفرط مع وجود بعض الإفرازات والنزيف أو أي تغير في لون الجلد، فإن ذلك قد يكون دليل على إصابة الجلد بالالتهابات المختلفة خصوصًا عند ملاحظة أعراض أخرى، مثل: الانتفاخ، والاحمرار أو الحكة.

لذلك يجب مراجعة الطبيب على الفور في حال ملاحظة أي من الأعراض السابق ذكرها من أجل تلقي العلاج المناسب.

4. الأمراض المختلفة

هناك بعض الأمراض التي تؤدي إلى تشقق الجلد حول الأظافر، مثل: مرض الصدفية، والإكزيما أو التهاب الجلد.

هناك كريمات مرطبة خاصة يمكن استخدامها في الحالات المرضية ويتم وصفها غالبًا من قبل الطبيب.

5. حروق الجلد

إن التعرض للحروق أو التعرض المطول لأشعة الشمس قد يصيب البشرة بالحروق والذي يؤدي إلى احمرار الجلد ثم تقشيره بعد ذلك خصوصًا بعد مرور عدة أيام.

6. مص الإصبع

يؤدي مص الإصبع باستمرار إلى حدوث التشققات حول الأظافر خصوصًا لدى الأطفال الصغار.

إن مشكلة مص الإصبع تتطلب مراجعة الطبيب في الكثير من الأحيان ولا تعد أمر طبيعي واعتيادي عند استمرارها لفترات طويلة، إذ قد تتفاقم لتصبح أكثر سوءًا.

علاج تشقق الجلد حول الأظافر

فيما يأتي أهم الخطوات التي يجب اتباعها من أجل علاج تشققات الجلد حول الأظافر:

ضع اليدين داخل وعاء يحتوي على الماء الدافئ واتركها لفترة معينة أو لمدة 5 دقائق على الأقل، إذ يساعد وضع اليدين في الماء الدافئ على جعل التشققات أكثر ليونة.

جفف اليدين بشكل جيد باستخدام منشفة مع الإبقاء على اليدين بحالتها الرطبة.

أحضر أداة مسطحة معدنية أو بلاستيكية خاصة للأظافر وقم بدفع التشققات من الأظافر إلى الخارج بنعومة ولطف. يجب الحرص على استخدام أدوات معقمة من أجل منع انتقال البكتيريا والجراثيم.﻿

ضع كريم مرطب خاص باليدين على الأظافر والتشققات حولها مع الحرص على توزيعه بشكل جيد، كما ينصح بترطيب اليدين على الدوام وفي جميع الأوقات. ويجدر التنويه أنه يمكن الذهاب إلى مراكز التجميل من أجل ترطيب اليدين باستخدام تقنيات خاصة.

هل ظهور التشققات حول الأظافر أمر يدعو إلى القلق؟

لا تعد مشكلة التشققات خطيرة ولا تدعو للقلق إذ غالبًا ما تكون ناتجة عن العوامل البيئية المختلفة وقلة الاهتمام من قبل الشخص. إن ترطيب البشرة باستمرار والاهتمام بالأظافر والمنطقة حولها يعد أمرًا كافيًا من أجل الحفاظ على الجلد من التشققات ومنع ظهوره.

في حال ظهور أي أعراض أخرى مصاحبة لتشقق الجلد حول الأظافر فإنه ينصح بمراجعة الطبيب على الفور من أجل تلقي النصيحة المناسبة.

المصدر- طب ويب

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