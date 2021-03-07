أعلنت سامسونج عن تعاون جديد سيجمعها مع شركة ماستر كارد المتخصصة في مجالات الدفع وذلك لتطوير بطاقات دفع ذكية، هذه البطاقات ستكون بطاقات دفع معتادة من حيث الشكل والملمس لكنها ستضم مستشعر بصمة مدمج! وهو ما سيزيد من الأمان والحماية أثناء الدفع بها خصوصًا عند الدفع بخاصية Contactless Payment!

سامسونج ستطوّر بطاقات دفع ذكية تعمل بمستشعر البصمة

البطاقات ستعمل بشكل مباشر في المحلات التجارية والأماكن التي تضم وحدات دفع POS في حين أنه سيتم استخدام مستشعر البصمة بدلًا من الـPIN، وهو سيكون أمر أكثر أمانًا خصوصًا أن بعض البطاقات تدفع مباشرةً دون تحقق في حالة أن المبلغ قليل، وهو ما زاد عمليات السرقة بشكل عام.

البطاقات تلك ستعمل مع شريحة من تطوير سامسونج نفسها، وتحديدًا من طرف System LSI Business الخاص بالشركة، ولن تستخدم الهاردوير الحالي الذي تستخدمه بطاقات ماستركارد.

ببساطة، مع البطاقة الجديدة سيمكنك أن تقوم بمصادقة المعاملات المصرفية وتأكيدها فقط من خلال وضع اصبعك على مستشعر البصمة المدمج في هذه البطاقة دون الحاجة إلى رمز PIN الخاص بك أو أي وسيلة تأكيدية أخرى، نظرًا لأن التعرف عن طريق البصمة هو واحد من أدق وأقوى التقنيات في بطاقات دفع ذكية أو في الهواتف بشكل عام.

يُذكر أن تقنية Samsung Card تابعة الآن لشركة Samsung Life Insurance للتأمين على الحياة، وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذه المجالات في كوريا الجنوبية، موطن سامسونج.