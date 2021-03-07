كيفية إصلاح ميكروفون سماعة ابل AirPods الذي لا يعمل ؟

قد تواجه أحياناً مشكلة في مايكروفون سماعة ابل AirPods فلا تستطيع إجراء المكالمات أو إرسال رسائل صوتية ويشتكي الطرف الآخر من انخفاض الصوت أو عدم وضوحه رغم أن السماعات قد لا يكون بها مشكلة عند استخدامها للاستماع للموسيقى والصوتيات.

ما سبب عدم عمل المايكروفون في سماعة AirPods ؟

هناك أسباب متعددة لعل أشهرها تراكم الأتربة والغبار والأوساخ على المايكروفون ومشاكل اقتران السماعات بالجهاز وعدم ضبط إعدادات السماعات بشكل جيد، أو في أسوأ الأحوال مشكلة في المايكروفون ذاته تستوجب إصلاح السماعات لدى مركز صيانة أو استبدالها بالكامل.

حل مشكلة عدم عمل المايكروفون في سماعة AirPods

الحل الأبسط



لا يمكننا الاتجاه إلى الحلول المعقدة دون الاتجاه أولاً إلى الحلول الأبسط، وذلك بفصل السماعات من الايفون والايباد وإعادتها مرة أخرى إلى علبة الشحن ثم إعادة توصيلها مرة أخرى.

هذا أمر مفيد خاصةً إن كانت مشكلة المايكروفون عرضية، ولم تظهر سوى مرة واحدة بشكل مفاجئ.

تنظيف السماعات من الأوساخ

هذا الاحتمال يكون وارد بعد استخدام السماعات لفترة من الزمن، ويمكن عمل ذلك ببساطة عبر مسح وتنظيف فتحات المايكروفون الموجودة في الجزء السفلي من السماعة.

يمكنك استخدام قطعة قطن تم رش كحول عليه، أو فرشاة وملقاط صغير لإزالة كافة الأوساخ والأتربة العالقة.

إعادة الضبط (عمل Reset) للسماعة

قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم البلوتوث Bluetooth اضغط على أيقونة “i” الموجودة بجوار سماعات AirPods خاصتك. اضغط على “إلغاء حفظ هذا الجهاز” أو Forget this Device ثم قم بالتأكيد.

قم بشحن السماعات في علبة الشحن لمدة 30 ثانية إلى دقيقة. قم بفتح علبة الشحن واضغط على زر الاقتران الموجود عليها لمدة 15 ثانية حتى تعطى علبة الشحن وميضاً أبيض. قم بإعادة توصيل سماعات AirPods بجهازك مرة أخرى من جديد.

الذهاب إلى مركز الصيانة

إذا كانت السماعات في فترة الضمان (عام واحد من تاريخ الشراء) يمكنك استرجاع واستبدال السماعات من أقرب مركز صيانة معتمد من ابل. إذا كانت السماعات خارج الضمان ولا سبيل للإصلاح، يمكنك شراء سماعة بديلة بدلاً من السماعة ذات المايكروفون التالف. ( كيفية إصلاح سماعة AirPods ذات البطارية التالفة؟)

