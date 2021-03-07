ميزة جديدة لتطبيق واتسآب الخاص بالحواسيب

أعلن تطبيق واتسآب عن ميزة جديدة ستكون متوفرة فس الحواسيب والتي تشمل إجراء المكالمات الصوتية والفيديو عبر الحواسيب وذلك حسبما أعلنت صحيفة Engadget نقلاً عن مصادر في الشركة المسؤولة عن تطبيق “واتس آب”.

وستكون هذه الخدمة متوفرة في الحواسب التي تعمل بأنظمة Windows و Mac كمان سيتاح إجراء المكالمات بالوضعين الأفقي والعمودي، وعرض هذه الواجهات أمام واجهات التطبيقات الأخرى المفتوحة في أجهزتهم.

ومن المتوقع أن يطور “واتس آب” الإمكانيات مستقبلاً ليكونوا قادرين على إجراء المكالمات الجماعية، يذكر أن الشركة كانت قد أشارت إلى اختبار ميزات جديدة لمستخدمي التطبيق عبر الحواسب من شأنها زيادة حماية أمن البيانات.

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