تسريب مواصفات معالج سنابدراجون 775 والذي سيحول الهواتف المتوسطة لرائدة!

لعلّنا نذكر معالج سنابدراجون 765 الشهير، وهو المعالج الذي تم الكشف عنه في ديسمبر 2019 بالتزامن مع الكشف عن سنابدراجون 865، هذا المعالج قد حقق نجاح ضخم وانتشار كبير في هواتف الفئة المتوسطة وفوق المتوسطة، واليوم تسرّبت مواصفات معالج سنابدراجون 775 5G والذي يُتوقّع منه تغيير وضع الفئة المتوسطة بشكل كامل!

مواصفات ومميزات معالج سنابدراجون 775

طبقًا للتسريبات التي ظهرت اليوم، المعالج قادم مع دقة تصنيع 5 نانومتر، وهي دقة لم نكن نراها من الأساس إلا في هواتف الفئة الرائدة! إضافة إلى ذلك، المعالج سيدعم ذواكر UFS 3.1 الرائدة إلى جانب دعم الذواكر العشوائية الرائدة من نوع LPDDR5، وكل هذه العوامل لم نكن نراها في هواتف الفئة المتوسطة في أي حال من الأحوال.

المعالج سيدعم معالج مخصص للكاميرا سيسمح بإضافة ما يصل إلى 3 كاميرات بدقة 28 ميجابيكسل في نفس الوقت، أو 64 و20 ميجابيكسل، هذا في ظل التعديلات والإضافات التي تأتي من الشركات المصنعة نفسها، ومن النقاط المهمة حول المعالج أنه سيدعم Wi-Fi 6E وبلوتوث 5.2 إلى جانب شبكات الجيل الخامس بالطبع.

طبقًا لمصادر مطلعة، قد نشهد تغييرات في المواصفات عند الإطلاق الرسمي، نظرًا لأن هذا التسريب قد تم لمستندات قديمة نسبيًا، وهي التي تحتمل التعديل قبل الإطلاق، لكن من المستبعد أن يتم خفض المواصفات بشكل كبير عند الإطلاق النهائي للمعالج، وهو ما سيحدث خلال العام الجاري طبقًا للتوقعات.