إير آسيا الماليزية للطيران تعتزم إطلاق خدمة التاكسي الطائر

المدير التنفيذي لمجموعة إير آسيا للطيران الماليزية‭ ‬صرح أمس السبت إن المجموعة تعتزم إطلاق خدمة التاكسي الطائر وأول خدمة توصيل طلبات بالطائرات المسيرة في إطار سعي الشركة المنخفضة التكلفة لتنويع مواردها وسط جائحة فيروس كورونا.وفقا لرويترز.

وفي إطار حملة تنويع الموارد، تعتزم الشركة أيضا إطلاق خدمة التوصيل بالسيارات الشهر المقبل في الوقت الذي ما زالت فيه جائحة فيروس كورونا تلحق الضرر بالنقل الجوي.

وذكرت وكالة بيرناما الرسمية للأنباء عن المدير التنفيذي توني فيرنانديز قوله في المنتدى الاقتصادي للشباب 2021 “سيكون للتاكسي الطائر طيار وأربعة مقاعد. في الوقت الحاضر، يعمل فريقنا لإطلاق تلك الخدمة القادمة لإير آسيا”.

ونسبت الوكالة إليه قوله إن تشغيل هذه الخدمة يجب أن يبدأ خلال 18 شهرا.

