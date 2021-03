رئيس تويتر جاك دورسي طرح للبيع أول تغريدة كتبها على الشبكة قبل 15 عاماً، وبلغت أعلى المزايدات حتى اليوم الأحد مليونين ونصف مليون دولار، في مؤشر إلى الشهية حيال هذا النوع الجديد من المحفوظات.

وكان مؤسس الشبكة غرّد في 21 مارس 2006 “أنشأت حسابي على تويتر”. وقد وضع الجمعة رابطاً إلى موقع “فاليوبلز” حيث يمكن للراغبين تقديم عروضهم للشراء.

وبلغت قيمة العرض الأعلى حتى صباح اليوم الأحد مليونين ونصف مليون دولار، وقدّمه مستخدم يعرّف عن نفسه باسم “ايستافي”.

وأوضح موقع المزادات على التغريدات أن “صاحب التغريدة يعود له القرار في ما إذا كان يريد نشرها على (قاعدة بيانات) بلوكتشاين لإنشاء نسخة فريدة موثقة”.

ويقوم شراء تغريدة على الاستحواذ على “شهادة رقمية فريدة عنها تكون موقعة وموثقة من صاحبها”، وفق الموقع عبر صفحته للأسئلة والأجوبة.

وتبقى التغريدة نفسها ظاهرة للجميع في حال أبقاها جاك دورسي أو تويتر على الشبكة.

ويتيح موقع “توب شوت” الذي أطلقته شركة “دابر لابز” في أكتوبر بالشراكة مع الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة (NBA)، شراء وبيع مقاطع فيديو بعد تشفيرها على شكل عملة رقمية وفق نسق يُعرف بـ”NFT”، بما يضمن أصالة المنتج الرقمي والقدرة على تتبع مصدره من خلال قاعدة بيانات سلسلة الكتل (بلوكتشاين).

ودرّت الشركة منذ مطلع العام أكثر من مئتي مليون دولار في عمليات رقمية، وفق ناطق باسم “دابر لابز”.وفقا لقناة تي ار تي.

وتحقق المنتجات الرقمية المنشورة بنسق “NFT” اهتماماً كبيراً لدى هواة الجمع منذ أشهر، لدرجة أن دار “كريستيز” طرحت في المزاد نهاية فبراير/شباط للمرة الأولى عملاً رقمياً بالكامل بيع بفضل هذه التكنولوجيا.

The post تغريدة تويتر للبيع وصل ثمنها إلى 2.5 مليون دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا