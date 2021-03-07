غادة عادل تؤكد إصابتها بفيروس كورونا

أكدت الفنانة المصرية غادة عادل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت على صفحتها في “فيس بوك” منشوراً قالت فيه: إنّ نتيجة المسحة التي أجرتها كانت إيجابية، ودعت جميع مخالطيها إلى إجراء اختبارات للتأكد من سلامتهم.

وأوضحت غادة، بأنّ صحتها جيدة جداً، وبأنّها بدأت بالحجر الصحي، والتزمت بالبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة.

وأشارت الفنانة المصرية، إلى أنّها ستُجري مسحة جديدة خلال الأسبوع القادم من أجل التأكد من سلامتها.

ويذكر أنّ إصابتها بفيروس كورونا دفعتها لإيقاف تصوير مشاهدها في مسلسل أهل الكهف، وإيقاف الاجتماعات التحضيرية لفيلمها الجديد بيت عز الذي كتبه أحمد سالم ويوسف سالم، وأخرجته مريم الأحمدي.

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