شركة Razer تُطلق نظارة ذكية بمواصفات مميزة

رفعت شركة Razer الأمريكية النقاب عن ساعة ذكية جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها RazerAnzu.

وتتميز النظارة الجديدة باحتوائها على عدسات UVAUVB ثانوية بنسبة 99%، والتي تحاكي من خلالها النظارة الشمسية، وبدعمها حماية المستخدم من الإضاءة الزرقاء بنسبة 35%.

وتدعم النظارة الجديدة ميزة التحكم باللمس، والصوتيات بتقنية البلوتوث التي تدعم زمن انتقال منخفض يصل إلى 60 مللي بالثانية.

ومن خلال النظارة الجديدة سيكون المستخدم قادراً على تشغيل الموسيقى، وتخطي مسارات التشغيل من خلال أدوات التحكم باللمس، وتلقي المكالمات، وتنشيط المساعد الرقمي في الهواتف الذكية.

وستحتوي النظارة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 5 ساعات في الشحنة الواحدة، وتتميز بمقاومتها الماء والغبار.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستوفر النظارة الجديدة بتصميم دائري وآخر مستطيل، وستطلقها في الأسواق العالمية بسعر 200 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية