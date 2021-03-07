أوكتيل تُطلق أول هاتف للاستخدامات الشاقة بنظام Android 11

كشفت شركة أوكتيل الصينية عن أول هاتف للاستخدامات الشاقة بنظام Android 11 والذي حمل اسم WP12.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media TekHelio A22 مع أربعة أنويةARM Cortex-A53، ومعالج رسوميات PowerVR GE8300 GPU.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 5.5 بوصة ودقة عرض 1440*720 بيكسل، ودرجة سطوع 300 نيت، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، شريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنية LTE.

ويتميز الهاتف الجديد بمقاومته الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفق معيار IP68، وIP69K، وMIL-STD-810G.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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