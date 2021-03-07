لسبب غريب “حادثة مؤسفة”.. برازيلي يقتل زوجته السابقة

شهدت مدينة أوروكوي الواقعة شمال شرق البرازيل، حادثةً مؤسفة للغاية حيث أقدم زوج على قتل طليقته لأنّها حظرته على الواتس آب.

وأظهرت الفيديوهات الملتقطة بكاميرا المراقبة الموجودة في مكان عمل الزوجة ميندونكا، البالغة من العمر 32 عاماً، وصول الزوج إدغارين دوس سانتوس لمكان عملها قبل 40 دقيقة من وصولها.

وليقوم بالانقضاض عليها بمجرد وصولها، وطعنها عدة طعنات أدت لوفاتها بشكلٍ فوري.

وقالت الشرطة البرازيلية إنّها ألقت القبض على الزوج في منزله أثناء استعداده للفرار من المنزل، وذلك بعد مرور نصف ساعة على ارتكاب الجريمة.

يذكر أنّ الزوج برر تصرفه بغضبه الكبير من حظر زوجته السابقة له، وقال إنّه كان يريد منها العودة عن قرار الانفصال الذي حدث منذ مدة طويلة.

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