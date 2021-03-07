مشاهد صادمة.. جفاف قنوات البندقية في إيطاليا

شهدت مدينة البندقية في إيطاليا انخفاضا كبيرا في مستويات المياه، أدى إلى جفاف القنوات للمرة الثانية خلال 3 سنوات.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وثقت المشهد النادر، حيث ظهرت القوارب الخشبية على أراض موحلة، بدلا من المياه الجارية.

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