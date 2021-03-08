الجامعي طرابلس يُعلن استئناف العمل بقسم العزل المؤقت

أعلن مدير عام المستشفى الجامعي طرابلس نبيل العجيلي استئناف العمل بقسم العزل المؤقت الخاص بإنعاش حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، بسعة 16 سريرا بكامل تجهيزاتها خصص منها 3 للأطفال.

وقال العجيلي الأحد، إن القسم به معمل تحاليل متكامل بالإضافة لوحدة غسيل الكلى، موضحا أن استئناف العمل بالقسم جاء بعد توفير كافة التجهيزات التي يحتاجها؛ لضمان عدم توقف تقديم الخدمات للمرضى – وفق ما نقلت الصفحة الرسمية لمُستشفى الجامعي –

من جانبه بيّن رئيس قسم الإسعاف بالمستشفى الجامعي طرابلس حسين التائب أنه سيتم تشخيص الحالات بالقسم وتقديم لها خدمة طبية قبل إحالتها لمراكز العزل الأخرى بالتنسيق مع الغرفة المركزية التابعة للجنة العلمية لمكافحة الجائحة.

يُذكر أن وزارة الصحة خصصت في 21 أغسطس مركز عزل صحي مؤقت بالمستشفى الجامعي طرابلس، وجهيزته بالأجهزة والمُعدات الطبية، وبسعة سريرية تصل إلى 10 أسرة عناية فائقة و4 أسرة إنعاش و4 أجهزة تنفس اصطناعي و8 أجهزة.

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