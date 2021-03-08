تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تخلصك من إدمان السكريات

يعاني بعض الأشخاص من إدمان السكريات، حيث يقبلون على تناول الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة بشراهة كبيرة، مما يعرضهم لخطر الإصابة بمجموعة من الأمراض، مثل السمنة والسكري وتصلب الشرايين.

1-التوت

يعتبر التوت من الفواكه الفعالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات رغم مذاقه الحلو، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الألياف التي تساعد على ضبط نسبة الجلوكوز بالدم وتقليل مقاومة الإنسولين بالجسم، بالإضافة إلى قدرتها على كبح الشهية.

ويحتوي التوت أيضًا على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، التي تقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة الناتجة عن الإفراط في السكريات، بفضل قدرتها على مقاومة للالتهابات وتثبيط نشاط الشوارد الحرة بالجسم.

2- بذور الشيا

يمكن الاعتماد على بذور الشيا للتخلص من إدمان السكريات، لأن الألياف التي تشكل نسبة 40% من قيمتها الغذائية، من النوع القابل للذوبان، أي تكوِّن مادة هلامية في الأمعاء، تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

3- البقوليات

تلعب البقوليات، مثل العدس والفول والفاصولياء، دورًا كبيرًا في كبح الشهية اتجاه الأطعمة السكرية، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، بالإضافة إلى البروتين الذي يقوم بنفس الوظيفة، إلى جانب قدرته على بناء وتقوية العضلات.

4- التمر

من البدائل الصحية للسكر الأبيض، كما يتميز بانخفاض سعراته الحرارية، فضلًا عن احتوائه على مستويات مرتفعة من الألياف والبوتاسيوم والحديد وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

5- البطاطا الحلوة

مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تحتوي على الألياف الضرورية لكبح الشهية اتجاه السكريات، بالإضافة إلى فيتامين أ وفيتامين سي اللذين يساهمان في تقوية الجهاز المناعي.

المصدر: الكونسلتو

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