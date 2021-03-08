فيلم “البحث عن جولييت” يرى النور في يوم المرأة العالمي

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة؛ طرحت شركة Web World Production للمخرج زهير قنوع، فيلم “البحث عن جولييت”.

ويتناول الفيلم، الذي تُشارك فيه نخبة من النجوم الشابة في الدراما السورية، إشكالية التحرش كأحد أشكال التنمر في المجتمع، ليُعرّي الواقع ويُقدّم صورةً حقيقيةً في قالب من التشويق.

وقال زهير قنوع، مخرج العمل ومؤلفه إنّه يسعى من هذا العمل لتقديم سينما تهم الجميع من خلال طريقة معالجة موضوع القصة.

وأكدّ المخرج أنّ انتشار فيروس “كورونا” ساهم في تأجيل الفيلم من الربع الأول من العام 2020 حتى الربع الأول من العام 2021.

يُذكر أن فيلم “البحث عن جولييت” سيكون من بطولة “يزن خليل، نانسي خوري، معتصم النهار كضيف شرف، يامن شقير، سارا الطويل، رسل الحسين، حسام سلامة”، وغيرهم.

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