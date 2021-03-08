تأكيد موعد إطلاق ون بلس 9 والإعلان عن الشراكة مع Hasselblad – إليك التفاصيل

يظهر لنا جليًاأن ون بلس تحضّر لواحد من أكبر الإطلاقات في تاريخها، وهو إطلاق سلسلة ون بلس 9 الجديدة، هذا إلى جانب التسريبات حول الساعة الذكية الأولى من الشركة، واليوم حددت ون بلس أخيرًا موعد إطلاق ون بلس 9 إلى جانب توضيحها لعدد من المعلومات المتعلقة بالهاتف، وهي التي سنشاركها معكم الآن.

موعد إطلاق ون بلس 9 والإعلان عن الشراكة مع Hasselblad

سلسلة ون بلس 9 الجديدة قادمة رسميًا في 23 مارس المقبل، أي أن ما يفصلنا عنها هم أسبوعين لا أكثر، هذا كله في حين أن التسريبات كانت تتوقع قدوم الهواتف الجديدة اليوم، لكن هذا لم يحدث مع التأكيد الرسمي من طرف ون بلس.

الحدث الذي سينعقد في الثالث والعشرين من مارس سيضم أجهزة ومنتجات مختلفة، وهي التي تتقسّم لأربع منتجات على وجه التحديد، الأول هو هاتف ون بلس 9 برو، وهو الذي سيأتي مع شاشة بقياس 6.7 بوصة بدقة 1440p مع تردد 120 هيرتز وألوان 10 بتّ إلى جانب كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية، 50 ميجابيكسل للعدسة الواسعة و8ميجابيكسل لعدسة التقريب وأخيرًا كاميرا 2 مجيابيكسل مع بطارية بسعة 4,500 ملي أمبير ومعالج سنابدراجون 888 بالطبع.

أما هاتف ون بلس 9 العادي فسيأتي مع شاشة أصغر 6.55 بوصة ودقة أقل ومع كاميرات خلفية أقل بالطبع، لكن هاتف ون بلس 9R هو الإضافة الجديدة، وهو هاتف متوسّط المواصفات سيتم إطلاقه رسميًا مع السلسلة. والمنتج الرابع والأخير هي ساعة ون بلس ووتش.

بالحديث عن الكاميرات، لطالما عُرفت كاميرات هواتف ون بلس بأنها متواضعة جدًا، لكن هذا قد يتغير قريبًا، حيث أن الشركة أعلنت استثمارها لمبلغ 150 مليون دولار أمريكي مع العلامة التجارية Hassleblad للتحسين من أداء الكاميرات بشكل فائق بالاعتماد على معامل في الولايات المتحدة واليابان، هذا يأتي مع استخدام ون بلس لمستشعرات مبنية على Sony IMX789 في هواتفها القادمة.

نتوقع أن تقدّم لنا ون بلس كاميرات رائعة في موعد إطلاق ون بلس 9 وفي الحدث الرسمي، وهذه الكاميرات سيكللها التعاون القوي مع كلًا من سوني وHassleblad واستثمارات ون بلس المختلفة، لكن هل تستطيع فعلًا أن تنافس الشركات الكبرى في هذا المجال وهي أبل، هواوي وسامسونج؟ من يدري! ما رأيك؟ وهل تفكر في اقتناء هاتف من ون بلس في العام الجاري 2021؟ شاركنا في التعليقات.