اللجنة الاستشارية تحدد الفئات المستهدفة من تطعيم لقاح كورونا وتُؤكد على أهمية العمل التضامني

أكدت اللجنة الاستشارية لمُكافحة جائحة كورونا على أهمية العمل التضامني الجماعي وتوحيد جهود كافة المؤسسات والجهات والمراكز بين وزارة الصحة واللجنة الاستشارية والمركز الوطني لمُكافحة الأمراض وكل جهة تقوم بدورها حسب اختصاصها ومهامها.

وحددت اللجنة الأحد، الفئات المُستهدفة من التطعيمات: الفئة الأولى العاملون في الخط الامامي “الفرز – العزل – العنايات – المعامل والرصد والاستجابة والمطعمات” والفئة الثانية دور الرعاية والعجزة وذوى الاحتياجات الخاصة كبار السن من 60 فما فوق، والفئة الثالثة جميع العاملين في القطاع الصحي، والفئة الرابعة من الذين يعانون الأمراض المزمنة 18 – 60 والفئة الخامسة الذين أكبر من 50 سنة وبعدها الذين أكبر من 40 ثم أكبر من 30 سنة تم من 18 الى 30 سنة والمهاجرين “الهجرة غير الشرعية” عن طريق IMO والأجانب المقيمين والغير المُقيمين.

واستعرضت اللجنة مصفوفة العمل المُشترك لتنفيذ حملات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، مستندة للمركز الوطني توزيع التطعيم المُضاد لفيروس كورونا بالتعاون مع جهاز الإمداد الطبي، ووزارة الصحة على عملية التخلص من المُخلفات الطبية والتبليغ والمُتابعة والتعامل مع الأعراض الجانبية الخاصة باللقاحات، – وفق الصفحة الرسمية للجنة الاستشارية –

يُذكر أن المركز الوطني لمُكافحة الأمراض أعلن الاثنين الماضي، فتح منظومة تسجيل التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

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