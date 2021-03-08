أجهزة ابل المستقبلية – عدسات لاصقة بتقنية الواقع المعزز!

يبدو أن ابل تعمل حالياً على نوع جديد تماماً من الأجهزة تختلف عن تلك التي بين أيدينا اليوم. وفقاً للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo فإن ابل تعمل الآن على عدسات لاصقة للعين تعتمد على تقنية الواقع المعزز Augmented Reality أو AR.

هذه العدسات اللاصقة سوف تمثل نقطة تحول للأجهزة الإلكترونية من كونها مرئية إلى كونها مخفية.

وفقاً لتوقعات المحلل Ming-Chi Kuo الخبير بشئون ابل، فإن العدسات اللاصقة لن تحتوي على معالج أو ذاكرة تخزين مستقلة وإنما سوف تعتمد على الاتصال اللاسلكي بالايفون أو الايباد مثلاً أو أية أجهزة أخرى.

العدسات اللاصقة من ابل لن تكون مرئية وسوف تشبه في تصميمها تلك العدسات الشفافة الموجودة حالياً والمستخدمة لتصحيح النظر أو للأغراض التجميلية.

تلك العدسات سوف تعتمد على تقنية الواقع المعزز AR والتي تقوم بإضافة معلومات رقمية وتدمجها مع الواقع الحقيقي مثل عرض الاتجاهات على الطريق أمامك، أو عرض مواعيد العمل على المحال التجارية بمجرد النظر إليها وغير ذلك الكثير من التطبيقات.

سوف تكون العدسات اللاصقة الجيل القادم من الأجهزة بعد نظارات الواقع الافتراضي والمعزز، لذا لن نراها قبل عام 2030 بحسب توقعات المحللين.

من المتوقع أيضاً أن يتم الكشف عن نظارة ابل الذكية بتقنية الواقع الافتراضي والمعزز معاً منتصف عام 2022، ثم النظارة المعتمدة على الواقع المعزز فقط لاحقاً في عام 2025، وسوف تكون تلك أولى أجهزة ابل في مجال تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز التي لا تزال في مهدها.