ديك رومي يتسبب في فوضى عارمة بعيادة أسنان بسبب صورته

ديك رومي أحدث فوضى عارمة في عيادة طبيب أسنان في كاليفورنيا. فبعدما كان يتسكع بالقرب من المبنى، قرر فجأة اقتحام النوافذ الزجاجية وخدش الجدران، مما اضطر بالعاملين إلى الاتصال بإدارة رعاية الحيوانات بعد فشلهم في السيطرة على الوضع.

وأفادت دونا ماكدونالد، مديرة عيادة طب الأسنان التي تقع في فير أوكس بولاية كاليفورنيا إنها كانت تقضي يوما عاديا ثم اصطدمت باقتحام الطائر المكتب عبر النوافذ، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”.

ويبدو أن الطائر اقتحم المكتب بقوة كبيرة لدرجة أن ماكدونالد اعتقدت أن شخصا ما ألقى به داخل المبنى. وقالت لصحيفة “ساكرامنتو بي”: “اعتقدت أنه اصطدم بسيارة.”

وتقول ماكدونالد إنها وجدت الطائر عالقا في منطقة انتظار المرضى، والتي كانت فارغة لحسن الحظ في ذلك الوقت.

ووفقا لماكدونالد التي بدت آثار الصدمة على وجهها، ظل الديك الرومي يخدش الجدران ويخربها، مما تسبب في ضرر كبير.

واتصل مكتب طبيب الأسنان بإدارة رعاية الحيوانات التي سيطر عاملوها في النهاية على الديك الرومي وأخرجوه من المكتب.

ويعتقد أحد الخبراء أن الديك الرومي ربما رأى انعكاس صورته في نافذة المكتب فهاجمه. وعلى ما يبدو، فإنه كان جزءا من مجموعة أكبر تستعد لموسم تزاوج الطيور، “وهو ما يفسر السلوك العدواني المحتمل”.

وعن الخسائر التي سببها الطائر في غرفة انتظار المرضي، أوضحت الصحيفة أنها ستحتاج إلى إصلاح الجدران وإعادة دهانها.

كما أن الزجاج المحطم من اقتحام الديك الرومي للنوافذ تسبب في تناثره على بعض الكراسي، مما سيتطلب تنظيفا عميقا لإزالته بالكامل.

