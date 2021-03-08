زوجان يحولان حافلة لندن الحمراء الشهيرة لمكان يصلح العيش فيه

أجرى الزوجان لوك وتشارلي تعديلات على حافلة لندن الحمراء الشهيرة ذات الطابقين من أجل العيش فيها بدلاً من البحث عن حلول معيشية أو التسليم لقروض البنوك، استنبطت الفكرة من أحد البرامج التلفزيونية.

واستغرقت عملية إنشاء الباص ما يقارب سنة واحدة حيث تم شراء الباص بسعر 2500 جنيه إسترليني أما التعديلات التي أجرت على الطابقين وصلت إلى قرابة 15 ألف جنيه إسترليني.

وطلبت تشارلي من والدها استغلال مساحة صغيرة من قطعة أرض يملكها في “إيسيكس” شرق لندن، لإيقاف الباص الشهير فيها مقابل دفع بدل إيجار شكلي.

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