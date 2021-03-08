شركة Realme تُطلق هاتفًا جديدًا بمواصفات مميزة

رفعت شركة Realme الصينية النقاب عن هاتف جديد، بمواصفات مميّزة؛ أطلقت عليه Realme C21.

وسيعمل الهاتف الجديد، بمعالج Helio G35 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6,5 بوصة ودقة عرض HD، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرتين الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 3 غيغا بايت، قابلة للتوسيع، من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فتأتي بسعة 3 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ Micro USB.

يُذكر أنّ الشركة الصينية، ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 120 دولارًا أمريكيًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية