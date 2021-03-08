هاتف Xiaomi Mi 10S قادم رسميًا في 10 مارس مع كاميرا 108MP

ظهرت شائعات عديدة تفيد بأن شاومي تخطط لإطلاق هاتف جديد من سلسلة Mi 10، وهذا الهاتف سيأتي مع معالج من كوالكوم وهو معالج سنابدراجون 870 الرائد، اليوم أكدت شاومي الخبر، ونحن هنا أمام هاتف Xiaomi Mi 10S والذي سيتم الكشف عنه رسميًا في 10 مارس، أي في خلال يومين إلى ثلاث.

هاتف Xiaomi Mi 10S قادم رسميًا في 10 مارس

الهاتف سيتميّز أولًا بقدومه مع كاميرا بدقة 108 ميجابيكسل، وهو مستشعر سامسونج الذي بتنا نراه في هواتف كثيرة من شركات كثيرة، الهاتف سيأتي مع كاميرا خلفية رباعية العدسات بشكل عام، واحدة منهم هي الكاميرا 108 ميجابيكسل، بينما لم يتم ذكر مواصفات باقي الكاميرات، لكن على أي حال هذه الكاميرا لا تضم كاميرا بيريسكوب للتقريب، بل بدلًا من ذلك ستضم غالبًا كاميرا واسعة عادية، كاميرا عمق وكاميرا ماكرو.

سيأتي الهاتف حسبما نعلم مع شاشة من نوع أموليد ومستشعر بصمة مدمج فيها، هذا إلى جانب أن مستشعر البصمة قد يتم دمجه في زرّ الطاقة بدلًا من ذلك، هذا الأمر غير مؤكد بعد، هذا في حين أن الكاميرا الأمامية ستأتي أحادية العدسة على شكل ثقب في الشاشة.

أخيرًا، هاتف شاومي الجديد سيقدّم معالج سنابدراجون 870 كما سلف الذكر مع بطارية ضخمة بسعة 5,000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واتّ، هذا إلى جانب دعم شبكات الجيل الخامس ودعم تقنيات التوصيل الأساسية.. ما رأيك؟ وهل قد تهتم بشراء هذا الهاتف في حال أتى بسعر مميز؟