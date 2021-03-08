أفضل الكاميرات الرياضية المقاومة للماء والمُتاحة للشراء في 2021

لا شك أن الكاميرات الرياضية من أنواع الكاميرات التي يكون عليها طلب كثير دائماً، وبخاصة بما أن الصيف قادم وهناك احتمالات أننا قد نستطيع الذهاب إلى الشواطئ وقضاء أوقات رائعة مع العائلة وبالتالي قد يرغب الكثير منا في التقاط صور عالية الجودة له ولعائلته في الماء أثناء الغوص أو الغطس، ومن الرائع جداً التقاط صور وفيديوهات لهذه اللحظات ولحسن الحظ أنه يمكنك الآن بسهولة التقاط مقاطع فيديو عالية الدقة أو صور عالية الجودة، إذن حتى لا نطيل في هذا المقال سنستعرض سوياً أفضل الكاميرات الرياضية المقاومة للماء والتي يمكنك استخدامها بفعالية حتى 30 مترا تحت الماء.

أفضل الكاميرات الرياضية المقاومة للماء لهذا العام:

1. AKASO EK7000 Waterproof Camera

تعتبر هذا الكاميرا من أفضل الكاميرات الرياضية المقاومة للماء المعروضة في القائمة، وذلك لأنها تستطيع تسجيل فيديوهات بدقة عالية تصل إلى 4K بالإضافة إلى وجود معدلات وإطارات مختلفة تساعدك على التقاط صور مذهلة تحت الماء، كما أن الكاميرا تتضمن جهاز تحكم عن بعد من أجل ضمان الراحة أثناء تسجيل الفيديوهات أو التقاط الصور، تحتوي الكاميرا أيضاً على بطاريتين تساعدك على قضاء أطول فترة ممكنة تحت الماء، كما أن المواد المصنعة منها هذه الكاميرا متميزة جداً وبالتالي تستطيع الكاميرا مقاومة جميع العوامل البيئية المختلفة، يبلغ سعر هذه الكاميرا 49.99 دولار.

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2. Campark ACT74 Waterproof Camera

تعتبر هذا الكاميرا أيضاً من أفضل الكاميرات الرياضية المقاومة للماء حيث يمكنك التقاط فيديوهات من خلالها تصل دقتها إلى 4K وتتميز بوجود تقريب بصري يصل إلى 4X مما يجعل إنشاء لقطات عالية الجودة أسهل بكثير، ولكن أحياناً تفتقر الصور المُلتقطة بواسطة هذه الكاميرا إلى التشبع والتوازن اللوني، ولكن المميز أن هناك مجموعة متنوعة من أوضاع التصوير التي تُلبي احتياجات جميع الأشخاص، الكاميرا أيضاً تدعم مخرج HDMI وبالتالي يمكنك مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو على شاشة التلفاز بكل سهولة، كما أنها تدعم إضافة ذاكرة خارجية تصل إلى 32 جيجا بايت، يبلغ سعر هذه الكاميرا 49.99 دولار.

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3. AKASO Brave Waterproof Camera

تم تصميم هذه الكاميرا الرياضية المقاومة للماء لالتقاط صور وفيديوهات بدقة 20 ميجا بكسل وهي مثالية للأنشطة المائية مثل الغوص والغطس بكل تأكيد، وتعتبر هذه الكاميرا من الكاميرات المميزة جداً في تصوير الفيديوهات وذلك بفضل نظام التثبيت الإلكتروني المدمج مع الكاميرا حيث يسمح للمستخدم بتصوير مقاطع فيديو وصور بوضوح وسلاسة دون أي اهتزازات، بالإضافة إلى ذلك تشتمل الكاميرا على بطاريتين قابلتين للشحن للسماح باستخدامهما لساعات طويلة، والأهم من ذلك أن الغلاف والمواد الصلبة المقاومة للماء المُصنعة منها هذه الكاميرا تسمح بالتصوير حتى 20 متر تحت الماء، ولذلك فهي تعتبر من أفضل الكاميرات الرياضية المقاومة للماء الموجودة بالسوق.

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4. Crosstour 1080P Waterproof Camera

تتميز هذه الكاميرا بالتقاط صور عالية الجودة وذلك بفضل دقة الكاميرات التي تصل إلى 12 ميجا بكسل، ودقة العرض التي تصل إلى 1080 بكسل وتتميز أيضاً بالتقاط فيديوهات رائعة، وعلاوةً على ذلك فإن هناك مجموعة متنوعة من أوضاع التصوير التي تُلبي تفضيلاتك مثل التكرار والتقاط صورة واحدة والتقاط عدة صور بشكل مستمر وما إلى ذلك، تتميز الكاميرا أيضاً بعدسات عريضة الزوايا تصل إلى 170 درجة، مما يمنحك إمكانية التقاط مشاهد واسعة والتقاط لحظات أكثر روعة من المحيط الكامل الموجود حولك، يبلغ سعر هذه الكاميرا 29.99 دولار.

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5. Intova POV Duo Waterproof Camera

تعد كاميرا Intova POV Duo الرياضية من بين أفضل الكاميرات الرياضية المقاومة للماء والميسورة التكلفة كما أنها ممتعة بالنسبة للكثير من الأشخاص، وبالرغم من أن سعر هذه الكاميرا لا يتجاوز 25 دولار إلا أنها تتميز بقدرة عالية على تصوير الفيديوهات، مع وجود تقريب بصري يصل إلى 4X كما أنها أيضاً تحتوي على أوضاع مختلفة ومتعددة للتصوير كما هو الحال تماماً مع الكاميرات عالية التكلفة، ولذلك فهي تعتبر اختيار مناسب بالنسبة لفئة كثيرة من الأشخاص.

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