واتس اب يعمل على ميزة أمنية جديدة – تعرف عليها!

واتس اب تحت قصف الانتقادات اللاذعة منذ فترة بسبب تعديل سياسة الخصوصية في التطبيق، رغم ذلك يستمر التطبيق في رفع مستوى الأمان والحماية من جهة أخرى بإضافة مزايا أمنية جديدة.

تشفير النسخ الاحتياطي لرسائل واتس اب

واتس حالياً يقوم باختبار ميزة تشفير النسخ الاحتياطي للرسائل سواء على جوجل درايف لمستخدمي الأندرويد أو على الأي كلاود لمستخدمي الايفون.



حالياً النسخ الاحتياطي لرسائل الواتس اب غير مشفر مما يترك ثغرة تتيح للمخترقين الذين يقومون بالاستيلاء على حسابات Gmail و الآي كلاود من استعادة النسخ الاحتياطي للرسائل والإطلاع على محتواها بسهولة.

من أجل ذلك، سيتم إضافة ميزة تشفير النسخ الاحتياطي وحفظها بكلمة مرور لإجراء النسخ الاحتياطي وحفظه على سحابة جوجل درايف أو الأي كلاود.

في حالة حذف تطبيق واتس اب أو فتح الحساب على جهاز جديد ومحاولة استعادة الرسائل من النسخ الاحتياطي فسوف يطلب منك واتس اب إدخال كلمة مرور النسخ الاحتياطي وإلا لن تتمكن من استرجاع الرسائل.

يمكن وضع كلمة مرور النسخ الاحتياطي من الإعدادات الخاصة بواتس اب، كما يظهر في الصور المرفقة لأحد الإصدارات التجريبية للتطبيق.

يحتوي واتس اب بالفعل على العديد من المزايا الأمنية مثل التشفير التام للرسائل والمكالمات، و قفل التطبيق بكلمة مرور أو بصمة الإصبع أو الوجه، والتحقق على خطوتين، وغيرها.

مؤخراً قام واتس اب بتعديل سياسة الخصوصية، للوصول إلى مزيد من بيانات المستخدمين لأجل الخدمات الإعلانية والتسويقية، وليس التجسس على المحادثات والمكالمات كما فهم البعض، إلا أن ذلك أثار حفيظة الكثير من المستخدمين للاتجاه إلى بدائل واتس اب .

جدير بالذكر أن تطبيقات أخرى مثل تطبيق iMessage الخاص بأبل لا يدعم ميزة تشفير النسخ الاحتياطي، وتطبيق فيسبوك ماسنجر لا يدعم تشفير الرسائل بالأساس.