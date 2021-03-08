شركة Realme تُطلق هاتفا جديدا داعما لشبكات الجيل الخامس

كشفت شركة Realme الصينية عن هاتف جديد داعم لشبكات الجيل الخامس أطلقت عليه Realme GT 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888، ومعالج رسوميات أدرينو 660، ونظام تشغيل واجهة المستخدم Realme UI 2 القائمة على نظام التشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.43 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد خلال مارس الجاري بسعر يتراوح ما بين 430 و510 دولارات أمريكية.

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